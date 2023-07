Deuren B&B Code Rosé van Meilandjes na twee maanden even gesloten: ze gaan weer wijnen, wijnen, wijnen

celebrities Nieuwe beschuldi­gin­gen voor verkrach­ting, flirten met Poetin en urineren in het openbaar: het schandaal­par­cours van Gérard Depardieu (74)

Het hemd open, urinerend tegen een geparkeerde auto. De Franse acteur Gérard Depardieu (74) maakte enkele dagen geleden geen al te frisse indruk toen hij op het vliegveld in Corsica werd betrapt. Het Duitse ‘Bild’ bracht de beelden naar buiten. Dankzij grote rollen in ‘Cyrano de Bergerac’ en ‘Asterix & Obelix’, werd Depardieu een Franse superster, maar intussen is hij vooral berucht om de vele schandalen. Belastingen ontduiken, zijn sympathie voor Poetin en dronken achter het stuur zitten zijn nog de minste feiten op de lijst, want recent werd hij ook nog eens beschuldigd van verkrachting. Een overzicht van zijn brokkenparcours.