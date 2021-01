Detlev Van den Eynde verloofde zich na ‘Big Brother’ met medebewoner Irena, maar is nu single: “Onze naaktbeelden zijn de wereld rondgegaan”

Detlev had zich één ding voorgenomen aan de vooravond van zijn ‘Big Brother’-avontuur in 2001: zeker niet verliefd worden in het huis, want hij had in de eerste reeks gezien welke problemen dat opleverde bij Bart en Katrijn. Maar hoe hard hij ook vocht, hij moest voor de ogen van kijkend Vlaanderen toch toegeven aan zijn gevoelens voor de mooie Irena met Italiaanse roots. “Het was nooit mijn bedoeling om verliefd te worden, maar Irena en ik vonden elkaar daar...”, lacht Detlev. “Misschien was het deels de schuld van ‘Big Brother’. Vanaf dag één werden wij uitgeput. We moesten het lang bijna zonder eten en drinken stellen. Na anderhalve maand was ik twaalf kilogram afgevallen. Op een bepaald moment heb ik zelfs soep gemaakt van gras! Twee bewoners hadden opgegeven door de honger. Toen we na drie weken eindelijk een opdracht tot een goed einde hadden gebracht, werden we getrakteerd met bakken bier, sterke drank en hotdogs. Geloof me, dan word je niet zat maar zot.”