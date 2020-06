Details opening Disneyland Parijs bekend: ‘Slechts’ 12.000 bezoekers per dag, één hotel open en mondmaskers verplicht YV

Pretpark Disneyland Parijs is al gesloten sinds 14 maart, maar is ondertussen volop bezig geweest de heropening te plannen. Daarover zijn al een aantal documenten gelekt die de Franse krant Le Parisien kon inkijken.

Sinds maandag heeft de Franse president Emmanuel Macron de lockdown in Frankrijk gelost, waardoor ook de regio van Parijs in de groene zone komt te vallen. Zo’n groene zone geldt als een laag alarmniveau, waarbij er minder maatregelen gehanteerd moeten worden. Zo berichtte Le Parisien dat Disneyland Parijs op maandag 22 juni zal bekendmaken wanneer het terug bezoekers zal ontvangen. Daarbij zou de eerste helft van juli overwogen worden, maar wel nog altijd onder strenge regels.

Minder bezoekers en mondmaskers verplicht

Zo zal het park eerst heropenen met een maximum van 12.000 bezoekers aan de twee parken: Disneyland Park en Walt Disney Studios. Dat is een heel stuk lager dan Disneyland Parijs gewoon is: het gemiddelde aantal bezoekers ligt dagelijks op ongeveer 41.000 personen. Bovendien zou het dragen van mondmaskers voor iedereen boven de negen jaar verplicht worden. Tickets zal je ter plaatse niet kunnen kopen, dus bestel je tickets op voorhand online. Verder zullen er ook zo’n 2.500 dispensers met alcoholgel doorheen het park staan om je handen te ontsmetten.

In de attracties zullen minder bezoekers per keer toegelaten worden. Alle shows en parades buiten worden afgelast en ook de ontmoetingen met de Disney-personages zullen anders verlopen dan gewoonlijk. Je zal geen direct contact met hen kunnen hebben voor een foto of een knuffel. Doorheen het park zouden er wel ‘selfie-punten’ geplaatst worden, waar je foto’s kan nemen met borden van figuren of attracties.

Van de zeven hotels die in het resort zijn, zal er voorlopig maar eentje de deuren openen. Welk hotel dat is, is nog niet duidelijk, maar dat zou ook volgende week maandag worden bekendgemaakt.