Detail onthult lang bewaard tv-geheim: ‘Thuis’ ligt in Ternat HL

01 maart 2018

12u04 16 Showbizz Door een klein detail hebben de kijkers van 'Thuis' een tv-geheim kunnen ontrafelen: ze weten nu eindelijk waar hun favoriete personages wonen. In de Eén-serie kwamen het adres van de dokterswoning en het café De Frens duidelijk in beeld. De bekendste straat in soapland blijkt echt te bestaan en ligt in... Ternat!

In ‘Thuis’ hebben advocaat Tom en dokter Judith hun huis na hun scheiding verkocht. Bij de openbare verkoop, die deze week werd afgerond, kwam de affiche met de aankondiging meermaals in beeld. Daarop stond in grote letters het adres te lezen van de gerenoveerde dokterswoning van dokter Ann en Judith: Dreef 21 in Ternat. Bovendien werd ook vermeld waar de verkoop zou doorgaan: in café De Frens, gelegen aan Kabouterwegel 12 in Ternat.

De straat Kabouterwegel bestaat niet echt in de Vlaams-Brabantse gemeente, maar Dreef wel.

Erg discreet

Ann en Judith zijn trouwens niet de enige personages die volgens de soap in deze straat wonen. Ook het huis van Frank en Simonne staat daar. En het jongerenhuis met Kaat, Adil, Paulien, Tamara, Bob, Lowie en Olivia. Tot voor kort bevond zich daar eveneens het advocatenkantoor van Tom en Karin, maar die twee zijn ondertussen verhuisd naar een ander pand.

“We nemen één tot twee keer per maand in de Dreef in Ternat op”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Dat is een aangename, autoluwe laan met bomen, die op tv altijd voor een mooi dieptezicht zorgt. 23 Jaar geleden werd die straat door onze productieploeg uitgekozen als vaste opnameplek en dat is al die jaren zo gebleven. Wij zijn trouwens heel blij met de medewerking van de bewoners in de huizen, die in onze serie gebruikt worden. Wij zijn altijd erg discreet geweest over waar die straat nu echt ligt. We dragen dat niet uit. Om welke straat en gemeente het gaat, doet er ook niet toe in ons verhaal. Heel af en toe passeert dat wel in een dialoog of een detail in beeld en de trouwste fans zullen dat dan ook al wel gemerkt hebben. Maar ik vermoed toch dat de meeste kijkers dat nog niet is opgevallen. Bij deze openbare verkoop vonden we die affiche wel gepast en realistisch. En ja, zo kon iedereen ook het adres lezen. Maar dat vonden we geen probleem.”

Een andere belangrijke locatie in ‘Thuis’ is de vierkantshoeve van Peter en Femke, waar zowel het restaurant/hotel De Withoeve als het taxibedrijf Taxi LEV gevestigd zijn. “Die hoeve bestaat ook echt, maar ligt in Huldenberg. Daar vinden alle buitenopnamen plaats. De binnenopnamen en rest van de meeste overige scènes worden in de decors van onze studio in Leuven ingeblikt.”