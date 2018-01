Desperate Housewive in remake van 'Dynastie' TC

18 januari 2018

Nicolette Sheridan treedt in de voetsporen van de legendarische Joan Collins en zal de rol van Alexis spelen.

De reboot van de jaren '80-soap 'Dynasty' wordt uitgezonden op Netflix. Sinds kort is het tweede deel van seizoen één beschikbaar. En daarin duikt het personage Alexis Colby voor het eerst op. De rol van die iconische femme fatale werd in de oorspronkelijke reeks gespeeld door Joan Collins. Nu werd ex-'Desperate Housewives'-ster Nicolette Sheridan ingeschakeld om het personage te vertolken. Meteen is zij ook de grootste naam in een cast die voor de rest vooral uit bescheiden namen bestaat. Het is voor de fans nu uitkijken naar dé legendarische scène van Alexis waarin zij en haar rivale Krystle elkaar te lijf gaan in een vijver. Wanneer en of die scène ook weer hernomen zal worden, is door de makers echter nog niet bevestigd.