‘Dertigers’ komt met een kerstspecial

Film Staande ovatie en veel emotie: Doc en Marty uit ‘Back to the Future’ komen na jaren weer samen

De New York Comic Convention was afgelopen weekend het toneel van een wel heel emotionele hereniging. Michael J. Fox (61) en Christopher Lloyd (83), de twee sterren uit 'Back to the Future’, sloten elkaar bij de entertainment-conferentie na jaren weer in de armen.

10 oktober