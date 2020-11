‘Dertigers’- en ‘Familie’-acteur Stef Vanlee haalt uit naar shoppers in een liedje

TV Oud boek over jonge schaakvir­tu­oos bezorgt Netflix tophit: “‘The Queen’s Gambit’ is een ode aan alle verstandi­ge vrouwen”

15:13 Wie dacht dat schaken niet spannend of sexy kon zijn, moet zich maar eens wagen aan de nieuwe miniserie ‘The Queen’s Gambit’ op Netflix, die na een week al in de top tien staat. Het verhaal volgt het leven van Beth Harmon, een wonderkind dat ondanks een drugs- en alcoholverslaving de schaakwereld op z’n kop zette in de jaren 60. Hoewel kijkers het gevoel hebben dat ze naar een biopic kijken, is Beth wel degelijk fictief. ‘The Queen’s Gambit’ is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Amerikaanse schrijver Walter Tevis, die met Beth wel af en toe eens knipoogt naar zijn eigen leven.