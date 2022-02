‘Dertigers’-acteur Tom Dingenen en Remi Leenders opnieuw beste vrienden: “Ik mag zelfs getuige zijn op z'n trouw”

Ze leerden elkaar kennen als tieners, toen ‘Dertigers’-acteur Tom Dingenen in het vijfde middelbaar bij Remi Leenders in de klas ­terechtkwam. In Wilrijk, hoewel Tom een heel eind verderop in ’s-Gravenwezel woonde. “Daar had ik op een voormalige nonnenschool gezeten”, zegt Tom aan Dag Allemaal. “Ik kon er écht niet aarden. Maar m’n vader werkte toen als informaticus in Wilrijk, en vlakbij was een school, Sint-Ursula. Oók een katholieke school, maar het verschil was dag en nacht en er ging een nieuwe wereld voor me open.”