Derde slachtoffer getuigt in rechtszaak tegen R. Kelly: “Ik zal nooit vergeten hoe hij me behandeld heeft"

CelebritiesDe rechtszaak rond seksueel misbruik en verkrachting door muzikant R. Kelly (54) is in volle gang. Een derde slachtoffer heeft nu getuigd in de rechtbank. “Ik zal nooit vergeten hoe hij me behandeld heeft."

De getuige, die zichzelf ‘Stephanie' noemt, vertelde in de rechtbank dat ze R. Kelly in 1999 ontmoette in Chicago. Ze was toen 16 jaar oud en Kelly 32. De muzikant zag haar in een McDonald’s in Chicago en liet een medewerker haar zijn telefoonnummer brengen. Dat weigerde ze. Maar een jaar later werkte ze als barista en hoorde ze dat R. Kelly nabij in een winkel van Nike was. Ze zocht hem toen wel op, in de hoop dat hij zou luisteren naar een opname van haar vriendin Catherine, die een muziekcarrière wilde.

Moeilijkste moment

In plaats daarvan nodigde hij haar een paar weken later zelf uit in de studio. Ze werd naar een kamer gebracht en moest daar op R. Kelly wachten. Pas uren later verscheen hij. Ze praatten een beetje - “Hij wilde dat ik hem ‘daddy' noemde” - en toen initieerde hij seks. “Dat was het moeilijkste moment van m'n leven", vertelde ze de jury. Op dat moment had ze al last van een laag zelfbeeld, na een seksueel trauma dat ze bij haar familie, een voormalige baas en mannen op straat had opgelopen.

De vrouw vertelde hoe ze het jaar 1999 nooit meer zal vergeten. “Want toen zat ik op een dieptepunt in m'n leven", zei ze al huilend. “Ik zal nooit vergeten hoe hij me behandelde." De twee hadden meer dan 15 keer seks, gaf Stephanie toe. Of dat haar keuze was? “We waren intiem omdat ik wilde doen wat nodig was om Catherine te helpen.”

Orale seks

Bij momenten was Kelly “joviaal”, om dan weer uit te barsten in woede - tot grote angst van Stephanie. Net zoals bij de andere slachtoffers filmde R. Kelly haar in vernederende posities en tijdens seksuele handelingen. Zo vloog hij haar ooit naar Orlando, maar sprak hij maar één keer met haar af. Toen moest ze hem in de studio orale seks geven - wat hij ook filmde. “Ik voelde me gebruikt, vernederd en beschadigd", zei ze.

Zes maanden lang zag ze Kelly zes of zeven keer per maand. Waarom, wilde openbaar aanklager Nadia Shihata weten. Waarop Stephanie antwoordde dat hij die sekstapes boven haar hoofd hield en ze op een goed blaadje met hem wilde komen, zodat ze haar hand op die tapes zou kunnen leggen. Maar daar slaagde ze nooit in, vertelde ze.

Stephanie is een van de zes vrouwen die R. Kelly aanklagen van onder meer seksueel misbruik en afpersing.

