Derde SATC-film komt er écht niet: Kim Cattrall spuugt gal over Sarah Jessica Parker

Kim Cattrall is niet blij met de uitspraken van haar Sex And The City-collega Sarah Jessica Parker over het afketsen van een derde film. Sarah Jessica liet vorige week weten dat ze enorm teleurgesteld was dat de derde film over de New Yorkse vriendinnen Carrie, Samantha, Miranda en Charlotte van de baan was.

"Het is gedaan, we doen het niet", maakte ze tegenover Extra bekend. "We hadden dit mooie, grappige, hartverscheurende, vrolijke verhaal. Het is niet alleen jammer dat wij dat nu niet kunnen vertellen, maar het is nog veel teleurstellender dat het publiek dat zo graag nog een film wilde, die nu ook niet krijgt."

Buitensporige eisen

Volgens berichten in onder meer Daily Mail was Kim verantwoordelijk voor het stuklopen van de plannen. Zij zou buitensporige eisen hebben gesteld aan studio Warner, die de productie onlangs op het laatste moment afblies. De actrice houdt echter vol dat ze al een jaar geleden heeft aangegeven geen derde film te willen maken. "Mijn enige eis was dat ik de film niet wilde doen. En dat was in 2016", twitterde ze vrijdag.

Diva

In een interview op de Britse televisie ging ze daar gisteren wat langer op in. "Het is bijzonder om nu ineens al die berichten te zien dat ik veeleisend ben of een diva over iets waar ik al bijna een jaar nee tegen zeg", aldus Kim. "En dat is wat ik de mensen van Sex And The City en Sarah Jessica Parker in het bijzonder kwalijk neem. Ik vind dat ze hier wat vriendelijker over had moeten zijn."

Geruchten

De actrice voedde in het gesprek de langlopende geruchten dat zij en Sarah Jessica het nooit goed met elkaar hebben kunnen vinden. "Ze had echt veel aardiger kunnen zijn. Ik weet niet wat haar probleem is. Dat heb ik nooit geweten."