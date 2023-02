Derde nominatie wordt Danny fataal bij ‘Big Brother’: “Maar ik kijk uit naar de hereniging met Chelsea”

Al is er ook beter nieuws: de Nederlander kijkt wel uit naar z’n hereniging met Chelsea, die eerder het huis moest verlaten. “Moraal van het verhaal: ik had meteen een hele goede klik met haar”, klinkt het. “Qua vibe was het onwijs gezellig. Ze is echt mijn type, en ik moest meteen denken aan mijn beste vriendin. Die is ook zo: los, gezellig, leuk. Ik was daar in het begin ook gewoon eerlijk over. Ze is leuk, ja.”