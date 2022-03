Derde ‘Nachtwacht’-film sleept Ensor in de wacht

Celebrities Oekraïense danser Maksim Chermkovs­kiy weer thuis in de VS: “Volgende week terug naar Polen om er te helpen”

De Oekraïense danser Maksim Chermkovskiy (42) is weer thuis in de Verenigde Staten. De danser, die te zien was in de Amerikaanse versie van ‘Dancing With The Stars’, bevond zich in Oekraïne tijdens de inval van Rusland. Via sociale media hield hij zijn volgers op de hoogte van de gebeurtenissen.

7 maart