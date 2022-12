“Derde keer is scheepsrecht”: Trevor Noah mag opnieuw de Grammy Awards presenteren

MuziekFans van Trevor Noah (38) kunnen opgelucht ademhalen. Nadat hij zijn afscheid als gastheer van ‘The Daily Show’ aankondigde, leek hij (toch voor een tijdje) van het kleine scherm te verdwijnen. Maar niets is minder waar zo blijkt. Het is bekendgemaakt dat hij, voor de derde keer op rij, de Grammy’s zal presenteren op 5 februari 2023. “Ik ben super enthousiast.”

Komiek Trevor Noah nam vorige week met pijn in het hart afscheid van zijn programma ‘The Daily Show’. De Zuid-Afrikaanse presentator was zeven jaar lang de host van het Comedy Central-programma. “Ik herinner me dat toen we aan de show begonnen, we niet genoeg mensen konden krijgen om een publiek te vullen", begon hij tijdens zijn emotionele afscheidsspeech. “Er waren lege stoelen. En als ik nu rond mij kijk... Ik zal dit nooit als vanzelfsprekend beschouwen.” Zijn fans waren ook van hun melk door het nieuws. “Niemand kan jou ooit vervangen”, klonk het volop op sociale media. “We gaan je missen.”

Gastheer Grammy’s

Maar lang hoeven ze niet te treuren, want het is bekendgemaakt dat Noah (alvast voor even) terugkeert naar het kleine scherm. Op 5 februari zal hij opnieuw de gastheer zijn van de Grammy Awards 2023. Het wordt zijn derde jaar op rij als presentator van de prestigieuze prijsuitreiking. “Derde keer is scheepsrecht! Trevor Noah keert terug als de host van de Grammy’s", laat de Recording Academy weten op Instagram. Noah ziet het alvast helemaal zitten en reageert uitgelaten op sociale media. “Ik ben super enthousiast om weer de Grammy’s te hosten.”

“Een van mijn favoriete dingen aan de Grammy’s is dat het een van de weinige plaatsen is waar je artiesten in hun meest rauwe element kunt ervaren, namelijk tijdens het live uitvoeren van hun muziek", vertelt Noah aan ‘Billboard’. “Wat ik ook zo leuk vind, is dat ik elke keer weer fan word van een nieuwe artiest. Het laat je kennismaken met muziek waaraan je misschien niet zou zijn blootgesteld.”

