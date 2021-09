Derde keer, goede keer: Pete Doherty is opnieuw verloofd

Celebrities “Ergste roofdier ooit gezien”: R. Kelly schuldig aan afpersing, mensenhan­del en uitbuiting van minderjari­gen

28 september Zanger R. Kelly (54) is door de rechtbank in New York over de hele lijn schuldig bevonden aan negen aanklachten, waaronder mensenhandel, ontvoering, afpersing en seksuele uitbuiting van minderjarigen. “Hij was het meesterbrein achter een netwerk dat meisjes, jongens en vrouwen versierde en vervolgens misbruikte”, klonk het tijdens de slotpleidooien. “Het ergste roofdier dat ik ooit zag.” Volgens persbureau Reuters riskeert de ster een levenslange gevangenisstraf. De exacte strafmaat wordt op 4 mei 2022 bekendgemaakt.