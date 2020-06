Derde keer, goede keer? Niels en Rosanna nemen opnieuw deel aan ‘Temptation Island’ BDB

02 juni 2020

11u47

Bron: Telegraaf 0 Showbizz Ook al liep het de voorbije twee keer fout af, toch willen Niels van der Zanden (30) en Rosanna Voorwald (27) opnieuw deelnemen aan ‘Temptation Island’. Het koppel is intussen verloofd en voor ze in het huwelijksbootje stappen willen ze graag de ultieme relatietest voor een derde keer ondergaan.

Nederlanders Niels en Rosanna namen in 2017 voor het eerst deel aan ‘Temptation Island’. Spierbundel Alex Maas zorgde er toen voor dat Rosanna een misstap beging. Een jaar later - tijdens de VIP-versie in 2018 - bedroog Niels z'n vriendin dan weer met Fabiola.

Ondanks al die misstappen is het koppel wel nog steeds samen. De twee zijn inmiddels zelfs verloofd. En vooraleer Rosanna en Niels elkaar het jawoord geven, willen ze hun relatie toch nog graag een derde keer testen. “We horen zo vaak van mensen: ‘Wanneer doen jullie weer mee? Het was toen zo leuk’”, vertelt Rosanna in het Nederlandse tv-programma ‘Shownieuws’. “Het is wel mooi om het helemaal zeker te weten, vooraleer we gaan trouwen. Want de eerste keer ben ik fouter geweest, de tweede keer hij. En de derde keer? Tja..” Wanneer de nieuwe opnames van ‘Temptation Island VIPS’ starten, is nog niet duidelijk.