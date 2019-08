Derde editie van Leive Vloms breekt record: festival lokt meer dan 12.000 passanten naar Leuvense Oude Markt KD

04 augustus 2019

14u48 0 Showbizz De derde editie van Leive Vloms lokte 12.000 passanten naar de Leuvense Oude Markt. Dat is een record. “Dit was de drukste avond van de zomer. Een echte topeditie”, aldus de organisatie. Op het festival werden door de artiesten ook meerdere odes aan de overleden zanger Paul Severs gebracht.

“We mochten meer dan 12.000 passanten verwelkomen op de Leuvense Oude Markt. Een record, want het was hier de drukste avond van de zomer. Dit was een topeditie. We zijn een gratis festival, maar het fijne is dat onze bezoekers de moeite doen om centen te geven voor de strijd tegen MS”, vertelt medeorganisator Erik De Rop.

Op het festival verschenen onder andere Wim Soutaer, Bart Kaëll, die zijn verjaardag vierde, en Peter Van Laet, de zanger van Mama’s Jasje. Hij droeg tijdens zijn set het lied ‘Ik ben verliefd op jou’ op aan Paul Severs. “Hij was echt een fantastische mens, die helaas te vroeg gestorven is. Ja, ik had kippenvel en dat kwam door het applaus van het publiek. Ik werd er zelfs een beetje emotioneel van.” Christophe Severs, de zoon van Paul, werd ook even op het podium geroepen. “Elke dag mis ik mijn vader. Het eerbetoon van de artiesten heeft mij geraakt, net als het applaus en de waardering van het publiek”, bedankte hij de aanwezige fans. Ondanks de droeve herinnering aan Paul z’n dood, sloot het festival af met een feeststemming door de verjaardag van Bart Kaëll.