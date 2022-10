Depeche Mode kondigt nieuwe tournee aan in 2023 én houdt halt in het Sportpaleis

STREAMING­TIP. Sterrenen­sem­ble in tekenfilm­reeks

U kent Kid Cudi van zijn wereldhit ‘Day ‘n’ Nite’ uit 2009, maar stiekem is de tweevoudige Grammy-winnaar een ontzettende fan van comics, stripverhalen heet dat bij ons. Voor de rapper, die eerder al acteerde in onder meer ‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘Westworld’ en ‘One Three Hill’, ging een droom in vervulling toen Netflix zijn animatiereeks voor volwassenen ‘Entergalactic’ wilde maken.

