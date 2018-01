Denzel Washington gaat weer regisseren TC

30 januari 2018

11u10 0 Showbizz De vorige keer dat hij dat deed, leverde het hem een Oscar op. Benieuwd of hij dat succes nu kan herhalen.

Denzel viel in 2016 met 'Fences' twee keer in de prijzen. Hij won toen de Oscar voor Beste Film en de Oscar voor Beste Acteur (hij speelde ook zelf de hoofdrol). Logisch dus dat hij zich wil wagen aan een tweede avontuur in de regiestoel. De Hollywoodster overweegt nu om het aangrijpende boek 'A Journal For Jordan' te verfilmen. Dat boek, dat ook de Pullitzer Price won, werd geschreven journaliste Dana Canedy. Het boek was gebaseerd op een dagboek annex lijstje met levenswijsheden dat haar man, sergeant Charles Monroe King, bijhield voor hun pasgeboren zoontje Jordan. King schreef het toen hij als militair gestationeerd was in Irak. Hij hield zijn dagboek bij voor het geval hij zou sneuvelen, zodat zijn zoon later toch zou weten wie zijn vader was geweest en welke goede raad die hem zou gegeven hebben. Tragisch genoeg sneuvelde Charles door een incident met een bermbom. Dana herwerkte de schrijfsels van haar man tot een aangrijpend boek. En die roman wil Denzel nu graag verfilmen. Iets zegt ons dat ook hier een Oscarwaardige film in kan zitten...