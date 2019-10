Dennis Quaid (65) op een knie voor het blonde model Laura Savoie (26) dbj

20 oktober 2019

12u52

Bron: anp 0 showbizz Dennis Quaid is na een paar maanden daten al op zijn knieën gegaan voor Laura Savoie. De 65-jarige acteur heeft het 26-jarige model vrijdag ten huwelijk gevraagd tijdens een vakantie op Hawaï, meldt Us Weekly. De tortelduifjes zijn sinds juni een koppel.

Voor Quaid is het niet de eerste keer dat hij een relatie heeft met een veel jongere dame. Vlak voor de acteur met Laura begon te daten, was hij twee jaar samen met het nu 32-jarige model Santa Auzina. Ook zijn kersverse verloofde is wel gewend aan een groot leeftijdsverschil. Zij had eerder een relatie met Entourage-acteur Jeremy Piven (54).

Het wordt voor Quaid de vierde keer dat hij het jawoord geeft. Sinds vorig jaar is de acteur, na een huwelijk van zestien jaar, officieel gescheiden van Kimberly Buffington. Daarvoor was hij getrouwd met actrices Meg Ryan en P.J. Soles. Met Ryan deelt Quaid een 27-jarige zoon en met Buffington kreeg hij een tweeling.

Shirtless Dennis Quaid and Bikini-Clad Girlfriend Laura Savoie Enjoy Beach Getaway in Hawaii https://t.co/kFUSz6oc7v People(@ people) link