Dennis is IT-manager, maar maakt ook pornografische video’s: “Met dit werk verdien ik zo'n twee 'normale' maandlonen extra”

Halloween wordt 'gruwelleuk': Ursula en Kapitein Haak krijgen eigen avondshow in Disneyland Paris

Goed nieuws voor wie niet kan wachten tot het Halloween is, want vanaf 1 oktober kan je in Disneyland Paris al serieus griezelen tussen de spookachtige decoraties, in één van de vele spannende attracties of tijdens de halloweenparade met Mickey Mouse en zijn vrienden. En voor het eerst krijgen de Disney-schurken, waaronder Ursula en Kapitein Haak, een eigen avondshow.

24 september