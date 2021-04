Dennis en Nathalie over ‘Blind getrouwd’: “Ik heb wekenlang veel gegeven qua emoties, ik zat niet goed meer in balans”

Royalty Nederland­se kroonprin­ses Amalia studeert bijna af: “Ik wil dingen doen die ik straks niet meer kan doen”

9:20 De Nederlandse kroonprinses Amalia (17) droomt van reizen over de wereld en ‘dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen’. Dat vertelde ze in een persgesprek tijdens Koningsdag over haar toekomstplannen. Straks, na haar eindexamen, neemt ze een tussenjaar. “De gedachte aan even geen school...” Ook haar twee zussen, Alexia en Ariane, stalen de show. Zij spraken voor het eerst met de pers.