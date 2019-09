Dennis Black Magic weer op vrije voeten KDL

06 september 2019

11u28

Bron: Facebook 0 Showbizz Vlaanderens bekendste pornoregisseur Dennis Burkas, beter bekend als Dennis Black Magic, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dennis zat er sinds maart vorig jaar nadat hij veroordeeld werd voor zedenfeiten.

Dennis benaderde in 2014 twee minderjarige meisjes via een vals Facebookprofiel en zette hen aan tot ontucht. De pornoregisseur zat op dat moment in de gevangenis en ontkende de feiten, maar toch werd hij in september veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Dennis moest zich op 15 maart 2018 aanbieden aan de gevangenis.

Vandaag liet Dennis via Facebook weten dat hij opnieuw op vrije voeten is. Hij voegde bij zijn berichtje meteen nog toe dat hij Danira Terkessidis Boukhm (waarmee hij Danira Boukhriss Terkessidis bedoelt, nvdr.) de mooiste vrouw van Vlaanderen vindt.

(Lees hieronder verder)

Biografie

Dennis heeft in de gevangenis alvast niet stilgezeten. Hij schreef er aan zijn biografie en zocht in januari van dit jaar nog naar mensen die het boek wilden proeflezen. “Elke proeflezer zal een geheimhoudingscontract moeten ondertekenen, en ze zullen naast het beoordelen van de hoofdstukken ook een extra vragenlijst moeten beantwoorden”, vertelde hij toen aan Showbizzsite. Nadien volgde nog het nieuws dat Dennis ging samenwerken met Shelly uit ‘Ex on the Beach’, maar toen hij te weten kwam dat er al seksvideo’s van haar bestonden, blies hij die deal op.