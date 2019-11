Dennis Black Magic haalt uit naar ‘pornofilm’ Goedele Liekens SDE

10u00 2 Showbizz Afgelopen weekend vertelde Goedele Liekens in een filmpje op haar Instagrampagina dat ze een pornofilm, ‘Chalet’, had geregisseerd. Het bleek echter te gaan om een campagne van Child Focus, waarin werkelijke beelden van seksueel kindermisbruik op expliciete manier werden gereconstrueerd. Kan niet, vindt Dennis Black Magic. “Porno als commercieel product heeft niets te maken met kindermisbruik.”

In ‘Chalet’ worden originele beelden van het seksueel misbruik van een achtjarig kind nagespeeld door volwassenen. Daarmee wil Child Focus een schokeffect creëren en zo een grote misvatting uit de wereld helpen: kinderporno is geen porno; elke foto of video is het bewijs van vreselijk seksueel misbruik waarbij kinderen van vlees en bloed betrokken zijn, klinkt het. Goedele Liekens, die de campagne lanceerde door op haar Instagrampagina aan te kondigen dat ze een pornofilm had geregisseerd, was nauw betrokken bij het hele gebeuren. “Ik vecht al bijna twintig jaar tegen seksueel geweld en het is dus ergens logisch dat Child Focus en ik voor deze campagne de handen in elkaar hebben geslagen”, aldus Liekens, die het campagnefilmpje mee regisseerde.

Maar niet iedereen is even blij met het filmpje. Pornoregisseur Dennis Black Magic haalt op zijn Facebookpagina uit naar Goedele Liekens en de campagne. “Dat Goedele Liekens porno gebruikt en misbruikt voor een reclamestunt van Child Focus snap ik niet, porno als een commercieel product heeft niets te maken met kindermisbruik”, schrijft hij. “Toen ik twee jaar terug Child Focus een open brief heb geschreven met de vraag om aan de jeugd duidelijk te maken dat porno geen seksuele voorlichting is, werd ik genegeerd. Misschien moet ik ook de politiek ingaan om gehoord te worden ten goede? Conclusie: Goedele: je bent een perfecte politicus die ons weer eens liggen heeft gehad met een leugen en daarvoor kon je natuurlijk niet anders dan de pornowereld ervoor te misbruiken, want anders kreeg je geen aandacht.”

Opvallend: Dennis werd zelf veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen. In 2014 benaderde hij twee minderjarige meisjes via een vals Facebookprofiel en zette hij hen aan tot ontucht. De pornoregisseur zat op dat moment in de gevangenis en ontkende de feiten, maar toch werd hij in september veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. In september kwam hij weer op vrije voeten.