Dennis Black Magic brengt beelden van beruchte 'Zundays' uit op DVD

21 juni 2020

18u50 7 Showbizz Dennis ‘Black Magic’ Burkas viert het 25-jarige bestaan van zijn merk ‘Black Magic’, en brengt daarom exclusieve beelden uit van de beruchte ‘Zundays’ in de voormalige discotheek Zillion. Hij kondigt ook zijn docureeks aan die op Telenet te zien zal zijn.

Normaal zouden momenteel volop de opnames aan de gang zijn van ‘Zillion’, de film over de legendarische megadiscotheek. Daarin zou Matteo Simoni in de huid van Dennis Black Magic kruipen. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten, en werden de opnames uitgesteld tot de zomer van 2021, met een verwachte release in het jaar daarop.

Grote teleurstelling voor de Vlaamse pornokoning, maar die wilt hij verzachten met de release van een nieuwe DVD. Op zondag 4 februari 2001 draaide Dennis zelf beelden tijdens een van de legendarische en iconische ‘Zundays’. Die ‘Zundays’ in de befaamde Zillion spreken tot op de dag van vandaag nog steeds tot de verbeelding voor heel Vlaanderen.

De beelden werden al eens via een wedstrijd weggegeven, maar nu brengt hij ze nog eens uit in een gelimiteerde oplage. Er zullen 2.000 exemplaren te koop zijn, compleet met ongecensureerd beeldmateriaal. De DVD zal vanaf 7 september verkrijgbaar zijn.

Dennis vs. Black Magic

Er is nog meer Black Magic nieuws, want binnenkort zal hij te zien zijn in een 3-delige reeks. Daarvoor volgde ‘The Sky is the Limit’-maker Peter Boeckx hem, in wat hij “een eerbetoon aan de Vlaamse pornokoning” noemt. Onder anderen Herman Brusselmans, Jan Verheyen en Joyce De Troch komen aan het woord over Dennis en wat hij betekend heeft in en voor de Vlaamse pornogeschiedenis. ‘Dennis vs. Black Magic’ zal in het najaar van 2021 te zien zijn op Telenet Play More.

