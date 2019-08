Dennis Black Magic blaast pornodeal met Shelly van ‘Ex on the Beach’ op: “Er bestáán al filmpjes van haar” TDS

14 augustus 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Shelly uit ‘Ex on the Beach’ - ook bekend van haar korte romance met Kevin van ‘Temptation Island’ - schreeuwt het zowat van de daken: ze gaat in zee met de zogenoemde Vlaamse pornokoning Dennis Black Magic. Dat nieuws raakte eerder al bekend in Tv Familie. Volgens het weekblad is het tij intussen echter gekeerd, en is er van een samenwerking tussen de twee geen sprake meer. “Er bestaan dan ook al seksfilmpjes van haar”, zucht Dennis Black Magic in het tijdschrift.

Dennis, die in de gevangenis verblijft voor zedenfeiten, lanceerde enkele weken terug een oproep voor deelnemers van ‘Love Island’, ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach’. Om mee te spelen in een seksfilm. Shelly werd door hem uitgekozen, liet zij trots. “En mijn nieuwe vriend speelt er ook in mee. Oh, ik ben zo dankbaar voor de deuren die nu opengaan en de kans die Dennis Black Magic mij geeft”, zei Shelly in Tv Familie.

Los van het bedenkelijke feit dat Shelly het fantastisch vindt om aan porno te gaan doen, vond het weekblad het bizar dat zij 50.000 euro zou krijgen voor haar ‘optreden’. Dat is dan ook een hele hoop geld naar Vlaamse normen. Bovendien kreeg Tv Familie plots een telefoontje: Dennis Black Magic laat weten dat hij de samenwerking met Shelly intussen heeft opgeblazen. “Ik moet zakelijk gezien wel reageren”, zegt hij. “Want overal staat nu dat Shelly en ik een pornofilm gaan draaien. Maar dat is helemaal niet waar!”

(lees verder onder de foto)

Liegt Shelly dan? Is dat het?

Nee. Maar kijk, ik wil even de puntjes op de i zetten. Ten eerste: het gaat hier niet om een pornofilm. Die maak ik met ervaren pornoactrices en -acteurs, dat doe ik al 25 jaar zo. Met Shelly van ‘Ex on the Beach’ wou ik een zogenaamde ‘celebrity sex tape’ lanceren.

En dat is iets totaal anders?

Ah ja! Bedoeling is dat een bekend persoon zichzelf filmt terwijl ze seks heeft met haar partner. Ik wilde iemand van bij ons de kans bieden om in de voetsporen te treden van Paris Hilton of Kim Kardashian, zie je.

Want zij zijn bekend geworden door een zelfgemaakte sekstape die is uitgelekt.

Inderdaad. En kijk eens wat voor een imperium die twee hebben uitgebouwd! Wel, Vlaanderen is in mijn ogen klaar voor iets gelijkaardigs. Een zelf opgenomen sekstape van een bekende figuur. Al is ‘bekend’ in het geval van Shelly een relatief begrip.

Maar dat filmpje komt er wel?

Nee. En daar heb ik mijn redenen voor. Die Shelly is helemaal niet professioneel. Ze komt onze zakelijke afspraken totaal niet na. Kijk hé, ik stel een team van zeventien man te werk.

(lees verder onder de foto)

Euh, jij zit toch in de cel?

Nog even, ja. Maar goed, zes werknemers had ik op die sekstape met Shelly gezet. Die mensen deden hun best, en ik deed mijn best. Tot we op een bepaald moment compleet genegeerd werden door Shelly. Ze lijkt van de aardbol verdwenen, ze laat niets meer van zich horen. Dat kán toch niet?

Tja...

Als ze zo’n grote som geld wil verdienen, komen daar verantwoordelijkheden bij kijken. Of het nu om porno gaat of om een flesje parfum, ik probeer hier wel een product op de markt te brengen, hé. En dan is er ook nog iets anders dat mij tegenstak. En dat was de doorslaggevende factor waarom ik niet met Shelly wens samen te werken.

Wat bedoel je nu precies?

Wel, tijdens mijn voorbereidende gesprekken met Shelly is aan het licht gekomen dat zij er een héél rijkgevuld seksleven op nahoudt.

Is dat een probleem voor jou?

Tuurlijk niet. Maar wat wél een probleem is: er circuleren al seksfilmpjes van Shelly op het internet. In sommige van die filmpjes heeft ze seks met haar ex-vriend, in andere doet ze het met een hele groep. Toen ik dát te weten kwam, heb ik mijn kar gedraaid.

Want...

... ik ga toch geen sekstape uitbrengen van iemand die je bij wijze van spreken overal seks kan zien hebben! Voor zo’n tape heb ik geen 50.000 euro over. Nog geen 50 euro! Waarom zou ik godsnaam goed geld investeren in iets wat gratis te grabbel is op het internet?

(lees verder onder de foto)

Ja, dat zou stom zijn. Maar zeg eens eerlijk: jij bent toch helemaal niet in de positie om 50.000 euro te betalen.

Of ik dat kan of niet, dat weten alleen mijn boekhouder en ik. Ik had in ieder geval met Shelly afgesproken dat ze het geld zou krijgen zodra die tape gemaakt was, cash op tafel. Waarom zou ik publiekelijk 50.000 euro bieden als ik die niet heb? Als ik me niet vergis ben ik al sinds de jaren 90 de enige Vlaamse pornoproducent die heel wat bekenden voor de camera heeft gehad. Daar heb ik serieus wat aan verdiend, en dat gaat om een veelvoud van 50.000 euro.

Oké, als jij het zegt...

En verder: niemand weet of Shelly de enige is die interesse heeft getoond voor mijn aanbod. Er zijn nog heel wat andere mensen die hebben deelgenomen aan ‘Temptation Island’ en co...

Zijn er dan nog geïnteresseerden?

Welja. Nog twee dames hebben ‘ja’ gezegd, via een persoonlijke brief aan mij in de gevangenis. Met hen ga ik de verdere mogelijkheden bekijken. Om wie het gaat, wil ik nog niet kwijt.’

Hallo, Shelly?

Het weekblad contacteerde uiteraard ook Shelly zelf om haar versie van dit verhaal te horen. Maar ook voor hen lijkt ze van de aardbol verdwenen: ze negeerde hun oproepen, en reageerde niet op haar berichten.