Demonen in zijn kop, maar podiumbeest overwint: Oscar and the Wolf geeft zich over aan 40.000 harten

“Ik heb één verzoek vanavond. Laat vandaag vandaag zijn, denk niet meer aan gisteren. Laat er ons de beste nacht ooit van maken.” Veertigduizend man was het met hem eens en trapte al dansend het laatste gras van de weide plat. Kiewit ademde zijn woorden terwijl ‘Breathing’ nooit eerder zo toepasselijk klonk. Twee maanden geleden maakte Max Colombie bekend dat hij lijdt aan angststoornissen, paniekaanvallen en in een depressie zit. “Ik heb daarom besloten om, samen met professionals, op zoek te gaan naar een gestructureerde oplossing”, zei hij in juni. Zijn concertzomer ging op slot. “Want jullie hebben recht op een geweldige show, maar die kan ik jullie op dit moment niet geven.” Zijn optreden op Pukkelpop kwam daardoor wankel te staan. Komt hij of komt hij niet? Verlossing kwam twee weken geleden. “Het idee om weer op het podium te staan is beangstigend, maar ik hoop echt dat het me kan helpen om weer voet aan grond te krijgen. Ik ga het proberen en ik ga alles geven.”

Alles geven tot in het kleinste detail. Kreeg Oscar and the Wolf al lovende recensies op zijn passage bij onze noorderburen op Lowlands zaterdag, volgt hetzelfde een dag later bij ons. Shaken met de armen rond zijn lijf en de kop heen en weer. ‘You got me on fire, you got me going all night’ vatte het mooi samen. Het feest brak los. En ging in vitesse bij ‘Princes’. Veertigduizend kelen brulden, riepen van extase. “Ik heb gerealiseerd dat jullie mij door deze periode sleuren. Dank u wel, Pukkelpop.”