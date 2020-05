Demi uit ‘Temptation Island’ openhartig over neuscorrectie: “Heel duur, maar ik heb me gewoon altijd lelijk gevoeld” SDE

24 mei 2020

09u33

Bron: YouTube 0 Showbizz De Nederlandse Demi Rutting nam vorig seizoen samen met Sidney Bout deel aan ‘Temptation Island’. Hun relatie overleefde de test niet, maar Demi hield er wel een schare fans aan over. Aan hen vertelt ze op haar YouTube-kanaal over haar neuscorrectie.

Voor Demi was het al lang een uitgemaakte zaak, vertelt ze: op een dag zou ze iets aan haar neus laten doen. “Ik had een bobbel op mijn neus, en die heeft best invloed gehad op m'n leven", legt ze uit. “Ik ben er nooit mee gepest, maar op een gegeven moment werd ik er me wel heel erg bewust van. Als andere meiden wél een mooie neus hadden, ging ik echt kijken van: ‘Wow, waarom heb ik dat niet?’” Haar neus zorgde er ook voor dat Demi zich onzeker begon te voelen in sociale situaties. “Ik was echt constant bezig met m’n neus, op feestjes, festivals of tijdens het winkelen. Als ik naar een college ging, wilde ik altijd bovenin en links zitten, want m’n rechterkant was minder erg. Ik wilde niet dat mensen links van me konden zitten. Ik durfde ook niet meer naar feestjes”, klinkt het. “Mentaal was het voor mij best wel zwaar, ik was er zo onzeker over. Ik wilde dat gevoel niet meer."

En dus trok Demi naar Amsterdam, waar ze een open neusoperatie liet uitvoeren. Die kostte 5.000 euro. “Dat is heel duur, het is heel veel geld, maar het was elke cent waard", zegt ze. “Je neus zit centraal in je gezicht, dus als je daar niet tevreden over bent ...” Is ze dan nu wél blij met haar nieuwe neus? “Persoonlijk had ik hem ietsje kleiner willen hebben", geeft Demi toe. “En na de operatie is er bij mij een klein beetje littekenweefsel ontstaan, waardoor ik nog steeds een bobbeltje voel. Maar dat is meer iets wat me mentaal dwarszit, ik moet me er gewoon bij neerleggen. Maar in het algemeen: superblij!”

Toch wil dat niet zeggen dat de Nederlandse nu eindelijk lekker in haar vel zit, klinkt het. “Ik ben wel wat zelfzekerder, maar nog steeds niet honderd procent”, vertelt ze in tranen. “Ik weet niet of ik dat ooit ga zijn. Ik heb me gewoon altijd lelijk gevoeld. En dat heeft zoveel jaren een invloed op m’n leven gehad, en op hoe ik over mezelf dacht. De operatie voelde dan ook als een bevrijding.”

