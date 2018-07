Demi Lovato krijgt steun uit bekende hoek KDL

25 juli 2018

Sinds bekend raakte dat Demi Lovato (25) een overdosis drugs heeft genomen, stromen de steunbetuigingen op sociale media binnen. Ook heel wat celebs zijn danig onder de indruk van wat er gebeurd is en wensen de zangeres/actrice, wiens toestand ondertussen stabiel is, veel beterschap toe.

Wilmer Vanderrama, die vooral bekend is als Fez uit de televisieserie 'That '70s Show', had jarenlang een knipperlichtrelatie met Demi. Hij is volgens vrienden "kapot van het nieuws" over zijn ex-vriendin. "Hij zit er compleet door en houdt nog altijd van haar. Door hun drukke werkschema's lukte het hen niet hun relatie in stand te houden, maar Wilmer had geen idee dat Demi het zo moeilijk had de laatste tijd. Hij hoopt dat ze snel beter wordt", klinkt het.

Joe Jonas, een andere ex van Demi, bidt voor Demi. "We weten allemaal hoe sterk ze is", zegt hij. Ook zijn broer Nick deelt de mening van Joe.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi J O E J O N A S(@ joejonas) link

Ook een aantal collega-zangeressen lieten van zich horen via Twitter. "Ik hou van je, Demi", schrijft Ariana Grande. Lily Allen tweette: "Arme mooie Demi...ik hoop dat ze OK is en snel weer de oude is." Ook Lady Gaga steekt de zangeres ook een hart onder de riem: "We moeten nu allemaal onze armen om Demi Lovato heenslaan. Ik ben zo blij dat je nog leeft. Mijn fans en ik wensen je medeleven met jezelf en rust toe. En dat je alle liefde ontvangt die zoveel mensen voor je hebben. Ik heb alle vertrouwen in je." Missy Elliott liet weten dat "je nooit weet waar iemand doorheen gaat, dus graag compassie voor Demi en geen grappen. Ik bid voor haar en hoop dat ze alle hulp krijgt die ze nodig heeft". Ook Kesha stuurt de zangeres, haar familie, fans en vrienden heel wat liefde toe.

i love u @ddlovato Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

Poor beautiful spirit @ddlovato I hope she’s ok, and that she makes a full recovery soon. LILY ALLEN(@ lilyallen) link

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. Lady Gaga(@ ladygaga) link

Sending Prayers for Demi Lovato you just never know what people are going through so please have compassion & no jokes🙅🏾 but let’s be encouraging so she will get the help she needs❤️🙏🏾 https://t.co/1BMTn8k88i Missy Elliott(@ MissyElliott) link

Love u @ddlovato ❤️thinking of you + your family + fans + friends 🙏praying for you and thinking of you 🙏 kesha(@ KeshaRose) link

Ook talkshowhost Ellen DeGeneres schreef een emotioneel bericht. "Ik ben zo gek op Demi, mijn hart breekt dat ze hier doorheen moet gaan. Ze is een licht in deze wereld en ik stuur dan ook al mijn liefde naar haar en haar familie." Opvallend is dat Selena Gomez, die jarenlang de beste vriendin was van Demi, nog niets van zich heeft laten horen op sociale media.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. Ellen DeGeneres(@ TheEllenShow) link