Demi Lovato eert overleden rapper Mac Miller op nieuwe plaat: “Hij stierf aan een overdosis, maar dat had ik kunnen zijn”

Op vrijdag 19 augustus lanceerde Demi Lovato haar nieuwe album ‘HOLY FVCK’. Naar aanleiding van de release had ze een openhartig gesprek met Zane Lowe op Apple Music, in de podcast ‘The Lane Lowe Show’. Ze verklaarde last te hebben van ‘survivor’s guilt’ (schuldgevoelens van overlevenden). “Ik heb vrienden verloren van ongeveer mijn leeftijd en dat deed zo’n pijn. Ik had veel schuldgevoelens na mijn overdosis, want vlak daarna stierf Mac Miller en het zette alles voor mij in perspectief van wat had kunnen zijn. ‘Dat had jij kunnen zijn, dat was jij bijna’.” De rapper stierf in september 2018 aan een overdosis drug, een cocktail van alcohol, cocaïne en fentanyl.

Op het album ‘HOLY FVCK’ staat het nummer ‘Dead Friends’, dat gaat over die schuldgevoelens, maar het is ook een soort eerbetoon aan Mac en al haar andere vrienden die ze door verslaving is verloren. Op haar Instagram vertelde ze dat dit album erg belangrijk was voor haar. “Deze plaat gaf me de vrijheid om mezelf uit te drukken op manieren waarvan ik niet wist dat ze mogelijk waren én vreugde terug te vinden die ik tijdens het maken van muziek had gemist.”

YouTube-documentaire

De voormalige Disney-ster kroop zelf door het oog van de naald in juli 2018. Als tiener kampte ze al met een alcohol- en drugsverslaving, maar in 2018 kreeg ze een zware terugval. Eentje die haar bijna het leven kostte. In haar YouTube-documentaire ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’ vertelt ze meer over haar overdosis. “De dokter zei dat ik nog maar vijf tot tien minuten te leven had. Ik kreeg drie beroertes en een hartaanval.” Maar ze is erg dankbaar dat ze haar verhaal, vanuit haar standpunt, met de wereld kan delen via de vierdelige documentaire.

Het album ‘HOLY FVCK’ van Demi Lovato is sinds vrijdag 19 augustus overal te beluisteren.

