Demi Lovato al zeker tot november out DBJ

09 augustus 2018

19u29

Bron: TMZ 0 Showbizz Demi Lovato (25) blijft nog wel even onder de radar. Ze popzangres heeft haar hele Zuid-Amerikaanse tour afgezegd omdat ze in de afkickkliniek verblijft.

Demi Lovato heeft haar 'Tell Me That You Love Me'-tour in Mexico en Zuid-Amerika afgezegd. Het nieuws komt er nadat de 'Let It Go'-zangeres het ziekenhuis in Los Angeles heeft verlaten om zich aan te melden bij een afkickkliniek.

De zangeres zou normaal gezien op 20 en 22 september optreden in Mexico, maar die optredens werden dus geschrapt. Ook haar tour door Chili, Argentinië en Brazilië, die gepland stond in november, gaat niet door.

Haar tourorganisatoren Live Nation en Lotus Productions, wensen Lovato het beste toe en hopen dat ze haar Zuid-Amerikaanse fans niet zal vergeten wanneer ze terug aan de betere hand is.