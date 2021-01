Delphine Lecompte over column Bart De Pauw: “Hij liet weten dat het een hart onder de riem was”

In haar column schreef Lecompte onder meer: “Bart De Pauw wordt buitenproportioneel gestraft en ik vraag me af wie daar baat bij heeft. Wie voelt opluchting? Of nog lelijker: vreugde? Ik steek met plezier mijn nek uit voor Bart De Pauw.” Daar staat ze nog steeds achter, vertelt ze in ‘De Zevende Dag’. “Ik vind die publieke lynchpartijen zeer wansmakelijk. Ik heb gepleit voor mildheid en genade. Ik vind niet dat mensen moeten blijven boeten voor hun fouten.” Toch kreeg ze heel wat bagger over zich heen na de column. “Ik heb overwogen mijn leven over een andere boeg te gooien. Scheepshersteller te worden in Helsinki of alpacafokker”, lacht ze. “Nee, ik was wel even in paniek en dacht dat ik een artiestennaam zou moeten aannemen of haiku’s schrijven in het Moldavisch.”