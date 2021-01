Delphine Lecompte nadat ze Bart De Pauw verdedigde: “Men geniet van zijn ondergang”

Showbizz Niels Destadsba­der heeft nog een goede band met al zijn exen: “Ik was getuige op een trouwfeest, en ben peter van een kind”

18 januari Niels Destadsbader (32) is geen ruziemaker, zo blijkt. In tegendeel. Hij heeft nog steeds een goede band met al zijn ex-vriendinnen, zo vertelt hij in ‘De Rotonde’ op Radio 2.