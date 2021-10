Delphine Lecompte kampte met een depressie: “Ik huilde constant en kon me niet meer concentreren”

ShowbizzDelphine Lecompte (43) vertelt openhartig in Humo over haar depressie. “Ik woon in een piepklein huurhuisje, maar ik slaagde er niet meer in om mijn minuscule tafelblad af te vegen”, klinkt het. De dichteres neemt al vier maanden antidepressivum, waardoor ze zich nu beter voelt.

Zes maanden geleden kreeg Delphine een depressie. “Ik woon in een piepklein huurhuisje, maar ik slaagde er niet meer in om mijn minuscule tafelblad af te vegen. Sommige dagen vond ik de gedachte om op te staan en mijn kousen en nog andere kledingitems aan te trekken ondraaglijk. Veel te ambitieus. Ik huilde constant. Ik kon me niet meer concentreren.” De dokter van Lecompte raadde haar in juni aan om een antidepressivum te nemen. “Ik weigerde aanvankelijk, maar uiteindelijk ben ik er toch mee gestart en nu pluk ik er de vruchten van.”

Daarnaast schrijft de dichteres ook dat we in een samenleving leven waar mooie mensen samentroepen en lelijke mensen uitsluiten. “Het is lastig om lelijk te zijn. Enkel mijn moeder vindt dat ik een mooi gezicht heb. Vroeger dacht ik dat mijn neus de grote dader was, dat het mijn neus was die mij zo afgrijselijk maakte, maar het zijn ook mijn dunne lippen, mijn droge huid en mijn onbevallige kaakstructuur.”

Alcoholvergiftiging

Lecompte vertelde eerder aan onze krant dat ze een moeilijke jeugd heeft gehad. “Ik heb een moeilijke relatie met mijn moeder. Ze was negentien toen ze mij kreeg en heeft mijn vader in de steek gelaten voor een professor op wie ze verliefd was geworden. Mijn vader heeft dan voor mij proberen te zorgen, maar hij was te drankzuchtig en ik ben uiteindelijk opgegroeid bij mijn grootouders.” Toen ze later terug bij haar moeder ging wonen, verzette ze zich daartegen. “Ik heb bijna een jaar niet willen eten en kroop veel op het dak.”

Daarnaast kreeg de dichteres al met veel problemen te kampen. Zo belandde ze op jonge leeftijd in de psychiatrie, worstelde ze met een alcoholverslaving en had ze vorig jaar nog een alcoholvergiftiging. “Op Hemelvaartdag 2020 vond ik het een goed idee om om zeven uur ’s ochtends een driekwart fles gin te drinken in een halfuur tijd. Ik ben in een soort van coma gesukkeld, ze hebben me met de ambulance moeten wegvoeren, het was de derde keer in zes maanden tijd dat ik op de spoed belandde. Ik heb me toen laten opnemen voor ontwenning.”

