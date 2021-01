Delicate verhaallijn sluipt ‘Thuis’ binnen: Bob getroffen door kanker

showbizzExtreme emoties deze week in ‘Thuis’. Twee dagen geleden verbaasde Christine (Daphne Paelinck) de kijker nog met het heuglijke nieuws dat ze zwanger is. Vrijdag was het de beurt aan haar ex-echtgenoot Bob (Christophe Haddad) om te verrassen. Die is de wanhoop nabij, nu hij ontdekt heeft dat hij lymfeklierkanker heeft. De kijker mag zich de komende maanden verwachten aan pakkende televisie, want zijn ingrijpende behandeling zal in beeld komen.

Sinds de jaarwisseling scheelde er duidelijk wat met Bob in ‘Thuis’. De huidige partner van Tamara (Tine Priem) voelde zich grieperig, had geen eetlust, was altijd moe. Hij dacht zelf aan een lichte verkoudheid, maar nader onderzoek bracht vrijdag het harde verdict aan het licht: het gaat om een agressieve en kwaadaardige lymfoom. De lymfeklierkanker brengt zo een zeer delicate verhaallijn in de reeks. De schrijvers hebben die ontwikkeld op basis van gesprekken met experten van de non-profitorganisatie Kom Op Tegen Kanker.

“Ik ben dankbaar dat ik dit kan en mag spelen”, zegt Christophe. “Het is een hele uitdaging om als acteur mee te stappen in de emotionele rollercoaster van een personage, dat plots de hele wereld ziet stilstaan. Om me grondig in te leven in deze rol heb ik vooral veel gelezen over mensen, die de ziekte ook hebben doorgemaakt. Met al die verhalen heb ik me voorbereid om het unieke verhaal van Bob te kunnen vertolken. Want iedereen vecht op zijn manier tegen kanker, maar in ‘Thuis’ komt het verhaal van Bob aan bod en hoe hij er mee omgaat en wat hij beleeft.”

Het is niet de eerste keer dat de vreselijke diagnose van kanker in ‘Thuis’ ter sprake komt. Jenny (Janine Bischops) vocht in het vierde seizoen een eerste keer tegen borstkanker. Enkele jaren later herviel ze, maar genas ze. Ook Peggy (Sally-Jane Van Horenbeeck), de dochter van Frank en Rosa, vocht in de serie al eens tegen kanker. Eveneens met succes. Een indicatie voor hoe het ook Bob in ‘Thuis’ zal vergaan?

