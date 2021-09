Deense koningin wordt decorontwerper van een nieuwe Netflix-film

SHOWBITS SHOWBITS VIDEO. Een nieuwe naam, een nieuw ‘huwelijk’ met Kim... Is Kanye West gek of geniaal?

31 augustus Kanye West (44) beheerst de sociale media. De Amerikaanse rapper wil zijn naam veranderen naar ‘Ye’, herbouwt zijn ouderlijk huis in een sportstadion en alsof dat nog niet gek genoeg is, verrast hij zijn fans met een nieuw ‘huwelijk’ met zijn ex Kim Kardashian (40). Wat is er aan de hand met Kanye West? Desna en Senne zoeken het uit in Showbits en gaan te rade bij muziekproducent Nicolas Caeyers. Is Kanye echt van het padje of is hij een muzikaal genie?