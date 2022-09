Deense koningin Margrethe besmet met corona: moeten alle royals op begrafenis Queen zich nu laten testen?

Overleeft Zjef teelbalkan­ker en hoe ontsnapt Quinten aan doodstraf? Zijn opnieuw vaste ‘Familie’-personages bedreigd met exit?

Goed nieuws voor de fans van Jenny en Patrick. Hun personages keren (eenmalig) terug in ‘Familie’. Dat raakte bekend in de marge van het grote feest naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de VTM-soap. Maar de verhaallijnen zijn momenteel zo dramatisch dat de vaste cast opnieuw vreest voor ontslagen. Sterft Zjef aan teelbalkanker en wordt Quinten in Signapore veroordeeld tot de doodstraf? Showbits spreekt met acteurs Jan Van den Bosch en Maxime De Winne over hun lot in ‘Familie’. “Trouwe kijkers moeten altijd schrik hebben dat een personage zomaar uit de soap kan geschreven worden”, vertellen ze aan Jarne in een nieuwe Showbits.

9:01