Deelnemers ‘Down the Road’ organiseren fuif voor de Warmste Week SDE

11 december 2019

17u30

Bron: Eén 0

Binnenkort vertrekken Dieter Coppens en Kevin, die te zien was in het eerste seizoen van ‘Down the Road’, naar Rusland, waar ze gaan liften voor De Warmste Week. De actie, die ‘Down the snow’ heet, zamelt geld in voor GimmeShelter, een vzw die zich inzet voor daklozen. Ook de andere deelnemers van ‘Down the Road’ willen een steentje bijdragen, en dus organiseren ze op 21 december een fuif in de Vooruit in Gent: ‘Down to Party’. Sfeer is alvast verzekerd, want niemand minder dan Regi, Peter van de Veire, Linde Merckpoel en Jonas Decleer, en Ilse Liebens en Nadiem Shah komen plaatjes draaien. Net als bij de actie van Dieter Coppens en Kevin zal de opbrengst van de fuif naar GimmeShelter gaan. Tickets voor het feestje zijn verkrijgbaar via een.be.