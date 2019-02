Deelneemsters (17) van Nederlandse ‘The Voice’ krijgen ranzige foto's opgestuurd: coach Anouk verontwaardigd Marlies van Leeuwen

09 februari 2019

16u31

Bron: AD.nl 0 Showbizz ‘The Voice’-deelneemsters Mikki van Wijk (17) en Irene Dings (17) krijgen via social media zogeheten dickpics toegestuurd. Hun coach Anouk, coach Waylon en presentatrice Wendy van Dijk zijn verbolgen over de ongewenste plaatjes die de jonge zangtalenten in hun digitale postbus krijgen.

Mikki vertelde gisteren in de tweede liveshow van ‘The voice of Holland’ over de smerige foto's die ze ontvangt op haar Instagram. Ze sprak met Anouk over haar account, waarop ze volgens haar coach ‘ouder en iets sexyer’ overkomt. “Krijg je daar wel eens rare reacties op?” vroeg Anouk. Mikki, zichtbaar ongemakkelijk: “Uh ja, jongens die...” Anouk: “Wat? Dickpics? Van oude of jonge mannen?” Mikki moest daarop het antwoord schuldig blijven. “Dat weet ik niet, ik weet toch niet hoe het eruit ziet bij jongeren of ouderen.”

Gechoqueerd

Anouk is gechoqueerd. “Het zweet breekt me uit.” Presentatrice Wendy van Dijk reageert boos: ”Doe normaal! Ze is net zeventien.” Ook Waylon veegt de vloer aan met de mannen die de ongewenste plaatjes opsturen. “Stelletje sukkels.” Mikki maakte overigens indruk met haar vertolking van ‘Als ze er niet is’ van De Dijk. Ze is door naar de volgende liveshow.

Even later vertelde Mikki's concurrente Irene Dings (17), eveneens uit team Anouk, dat zij ook foto's van piemels toegestuurd krijgt. “En geen schone, maar gewoon vieze.” Ze houdt haar hoofd koel. “Ik heb er geen last van.” Irene moest de talentenjacht overigens verlaten.

RTL laat in een reactie weten dat de talenten ‘overal strakke en goede begeleiding’ in krijgen. “Ook in de omgang met social media.”

