Deelneemster Sophie niet te spreken over ‘De Kemping’: “Ik heb Tijs voor de camera een klootzak genoemd”

In ‘De Kemping’ op Eén bouwden Tijs Vanneste en negen jongeren, die vanwege een moeizaam verleden niet zo makkelijk aan werk raken, vorige zomer vanuit het niets een camping op. Een van hen is Sophie Andelhofs (29). Of liever: wás, want in de aflevering die vorige week werd uitgezonden, stapte de alleenstaande moeder op. Opnieuw een teleurstelling voor Sophie, die nochtans heel gemotiveerd in het project was gestapt. “Ik zag dit als de kans om mijn verhaal te vertellen, om zo andere jongeren het gevoel te geven dat ze niet alleen staan. En ik wilde werkgevers tonen dat je niet perfect hoeft te zijn om uit te groeien tot een waardevolle arbeidskracht”, vertelt ze in Dag Allemaal.