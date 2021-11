“Deel vreugde én verdriet met elkaar”: Andy Peelman en vrouw verloren de afgelopen jaren twee kindjes

“Mijn vrouw is intussen twintig weken ver.” Die heuglijke boodschap kwam Andy Peelman woensdag verkondigen op Qmusic. Samen met z'n vrouw Tine verwacht de ‘Ze Zeggen Dat’-presentator een tweede dochtertje, een zusje voor Feline (2). Dat het koppel dolgelukkig is met het nieuws, spreekt voor zich. Maar de afgelopen jaren kenden ze ook heel wat verdriet. “We zijn er lang mee bezig geweest. We hebben twee kindjes verloren", vertelde Andy. “Daar wordt eigenlijk nooit over gesproken, over mensen die zwanger zijn en dat dan verliezen. We zeggen altijd: we moeten die twaalf weken afwachten. Dan pas mag je het zeggen. Maar ik ben een heel grote voorstander van vreugde én verdriet met elkaar te delen. Nu, iedereen gaat daar op een eigen manier mee om. Maar als het iets bespreekbaarder zou zijn, zou dat al heel wat helpen voor mensen. Om te ventileren en het daar gewoon over te hebben.”

Openheid

En dus liet Andy in het programma ‘Ze Zeggen Dat' nonchalant vallen dat hij en z'n vrouw Tine een miskraam hadden gehad. “Dan is de reactie: ‘Wat zegt hij nu...’. Maar ik geloof erg in openheid", vervolgde Andy. “Er zijn mensen die een ster in hun kerstboom zetten, er zijn mensen die een tattoo op de arm zetten voor hun ongeboren kindje. Iedereen verwerkt dat op een eigen manier. Maar ik geloof er dus hard in om dat gewoon te vertellen. Mijn vrouw zegt dan: ‘Ja, maar als je dat aan iedereen vertelt en je verliest het kind, moet je ook achteraf aan iedereen gaan zeggen: ‘t is niet gelukt.’ Om dat wat te vermijden, wacht je dus met het te zeggen."

Geen kinderwens

Tegelijkertijd pleitte Andy ook voor meer begrip en voorzichtigheid wanneer het op zwangerschappen aankomt. “Er zijn heel veel mensen die sukkelen met kindjes te krijgen", klonk het. “Dan is het: ‘Zeg, waar blijft dat kindje?’ En dan moeten ze zeggen: ‘Ja, we zijn er mee bezig.’ Misschien lukt het wel niet? Keer op keer worden die mensen daar dan mee geconfronteerd, en dat is niet fijn. Er zijn trouwens ook mensen die gewoon geen kinderwens hebben. Dan moeten ze dat altijd weer opnieuw uitleggen, omdat dat in ons verwachtingspatroon ligt. Huisje, trouwen en dan een kindje krijgen. Ja, ‘t is soms heel raar", besloot hij.

