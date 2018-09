Deborah uit 'Temptation' doet een gooi naar Mrs Universe Belgium TK

20 september 2018

06u53

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Deborah Leemans kennen we allemaal als de onfortuinlijke vriendin van Tim 'Timtation' Wauters uit 'Temptation Island', waar ze alleen maar kon toekijken hoe haar relatie in rook opging. Binnenkort kennen we haar misschien ook wel als miss, want de jongedame doet nu mee aan Mrs Universe Belgium.

Via Instagram maakte Deborah bekend dat ze deelneemt aan de wedstrijd, een 'een verkiezing voor elegante klassedames tussen de 25 en 45 jaar jong'. Ze heeft het al tot in de finale geschopt en ziet het helemaal zitten. "Believe you can & you're halfway there", schrijft ze bij de foto.

Het is overigens niet de eerste keer dat Deborah deelneemt aan een missverkiezing. In 2017, voor haar deelname aan 'Temptation', schopte ze het tot de finale van Miss Elégance.