Deborah Ostrega blikt terug op pikante tijd bij Lords of Acid: "Als ze braaf waren, mochten ze mee naar de hotelkamer”

TV Jan Kooijman deelt filmpje al zingend achter piano: is hij Hippo in ‘The Masked Singer’? Vergelijk hier zelf

Zowat heel Vlaanderen zit elke vrijdagavond achter z’n televisie gekluisterd om te speuren naar verdachten in ‘The Masked Singer’. Ondertussen blijven er nog maar vier figuurtjes over, al is Hippo toch wel een van de moeilijkste. Sommige mensen hebben geen enkel idee wie er achter het masker schuilt, anderen zijn dan weer volop overtuigd van Jan Kooijman. En die deelde voor zijn verjaardag toevallig een filmpje waarin hij achter de piano kruipt en een paar liedjes zingt. Tijd dus om te vergelijken: schuilt Jan Kooijman achter het pak van Hippo?