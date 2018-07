Deborah Leemans kruipt uit een diep dal: "Ik kreeg zelfs steun van Tanja Dexters en An Lemmens" Redactie

03 juli 2018

06u00

Bron: STORY 0 Showbizz Ze kwam niet zonder kleerscheuren uit Temptation Island, maar het programma heeft wel haar ogen geopend, zegt Deborah Leemans. Vandaag staat ze met veel meer zelfvertrouwen in het leven. ‘Ik zal er wel geraken’, zegt ze. ‘Op mijn manier.’

De makers van Temptation Island hadden het beloofd: de editie van 2018 zou de meest spraakmakende worden van allemaal. Hun woorden bleken niets overdreven en week na week keek een recordaantal mensen met open mond naar de beelden uit het zonnige Thailand. De grootste reden daarvoor had ook een naam: Tim Wauters. Hij nam deel met zijn partner Deborah en was zo overtuigd van hun liefde dat hij zelfs de verlovingsring al op zak had waarmee hij haar na de opnames ten huwelijk zou vragen. Maar Tims aanvankelijk absurd preutse gedrag moest al snel wijken voor een blijkbaar allesoverheersende kalverliefde voor de Nederlandse verleidster Cherish, op wie hij zich vol overgave stortte.

Deborah moest het allemaal met lede ogen aanzien vanop het vrouweneiland en brak voor het oog van de camera in duizend stukjes. "Ik heb heel diep gezeten", vertelt ze nu. "Voor de reeks werd uitgezonden kon ik mijn verdriet met niemand delen, want de buitenwereld mocht nog niet weten wat er gebeurd was. Toen ik de beelden dan op tv zag, ben ik helemaal gebroken. De impact was groot, ondanks de vele positieve reacties. Zelfs Tanja Dexters en An Lemmens lieten hun steun blijken. Ik kreeg ook berichten van jongeren die hetzelfde hadden meegemaakt. Het deed deugd te weten dat ik niet alleen ben, maar ik gaf mezelf van alles de schuld en voelde me heel onzeker. Dankzij psychologische hulp ben ik er nu weer bovenop."

