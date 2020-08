Exclusief voor abonnees Dean Delannoit is zanger, cafébaas én nu ook vader: “De babyfoon staat mee achter de toog” Christophe D’Huysser

11 augustus 2020

11u00

Bron: Story 0 Showbizz Het kan blijkbaar niet druk genoeg zijn voor zanger Dean Delannoit (31). Niet alleen is hij in april voor het eerst papa geworden, van zoon Ralph, hij heeft sindsdien samen met zijn vriendin Kaya (29) ook het café van zijn vader overgenomen. “Alles staat in functie van mijn gezin.”

Je moet het hem nageven: voor de eerste keer vader worden en enkele maanden later al café De Komlamour in Ophasselt overnemen – dan weet je van aanpakken. Maar Dean doet het met de glimlach en ervaart de verantwoordelijkheid om voor zijn gezin te zorgen als een extra stimulans. Corona of niet. “Er zijn er toch een paar geweest die me zot verklaard hebben om net nu een café te openen”, lacht hij in weekblad Story. “Maar tijdens het openingsweekend was daar niets van te merken. Ook omdat toen de maatregelen versoepeld waren. Nu is alles weer wat strenger en merk ik dat de mensen wat meer thuisblijven. Al kan dat ook met de vakantie te maken hebben. Nu, De Komlamour is een gezond café met een vast cliënteel. En de samenwerking tussen Kaya en mij verloopt prima. Als zij de koffie zet, dan maak ik de mojito klaar. We commanderen mekaar (lacht).”

