‘Dealer’, ‘Grond’ en ‘Beau Séjour’ grote winnaars van De Ensors 2022, geen enkele vrouw wint hoofdprijs

Guga Baúl opende de ceremonie. Hij kon verder rekenen op de hulp van enkele co-hosts zoals Jennifer Heylen, Stijn Coninx, Bert Hamelinck en Minister President Jambon. In een mix van live-uitreikingen en odes werden de winnaars van 22 categorieën bekendgemaakt. ‘Dealer’ was de absolute winnaar in de categorie Film. Het regiedebuut van Jeroen Perceval wist maar liefst negen van de veertien nominaties te verzilveren. Het gaat onder meer om de Ensors voor Beste Film, Beste Regie en Beste Scenario. De prent slaagde er ook in om de Telenet Publieksprijs in de wacht te slepen.

Ook het Gentse boksdrama ‘Cool Abdoul’ viel in de prijzen. Nabil Mallat won de Ensor voor Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Film). Daarnaast was ook ‘Red Light’ één van de winnaars. Geert Van Rampelberg won voor de Vlaams-Nederlandse coproductie de Ensor voor Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (TV-Serie). ‘Hi My Name is Jonny Polonsky’ en ‘Het leven in kleur van Panenka’ waren de winnaars in de categorieën Documentaire Film en Documentaire TV. De Ensor voor Beste Jeugdfictie ging naar ‘Mijn vader is een saucisse’. De Ensor voor Beste Animatie ging naar ‘Meneer Papier’.

Resultaten - De Ensors 2022

Beste Documentaire (Film)

ALL-IN

Dark Rider

Four Seasons in a Day

Hi My Name is Jonny Polonsky - WINNAAR

Holgut

Beste Documentaire (TV-Serie)

Als je eens wist - seizoen 2

Als je ons kan horen

Borderline

Het leven in kleur - WINNAAR

Het Scheldepeloton

Beste Geluid

Eddy De Cloe - Beau Séjour 2

Geert Vlegels - Grond

Simone Galavazi - Cool Abdoul

Yanna Soentjens - Dealer - WINNAAR

Yanna Soentjens, Arne Winderickx - F*** You Very, Very Much

Beste Muziek

Faisal Chatar, Yello Staelens - Grond

Jeroen Swinnen - Beau Séjour 2

Jeroen De Pessemier, Lieven Van Pée- Cool Abdoul

King Dick, Yorgos Tsakiridis, Mounir Hathout - F*** You Very, Very Much

Stan Lee Cole - Dealer - WINNAAR

Beste Scenario (TV-Serie)

Bert Scholiers - F*** You Very, Very Much

Esther Gerritsen, Christophe Dirickx, Frank Ketelaar, Halina Reijn - Red Light

Nico Moolenaar, Piet Matthys, Bart Uytdenhouwen, Pieter De Graeve - Undercover 3

Sanne Nuyens, Roel Mondelaers, Bert Van Dael - Beau Séjour 2

Wannes Cappelle, Zouzou Ben Chikha, Dries Heyneman - Grond - WINNAAR

Beste Scenario (Film)

Habacuc Antonio De Rosario, Teodora Ana Mihai - La Civil

Jean-Claude van Rijckeghem - Mijn vader is een saucisse

Jeroen Perceval - Dealer - WINNAAR

Jonas Baeckeland, Fikry El Azzouzi, Wouter Van Haver - Cool Abdoul

Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen - Ferry

Beste Regie (Film)

Jeroen Perceval - Dealer - WINNAAR

Teodora Ana Mihai - La Civil

Jonas Baeckeland - Cool Abdoul

Cecilia Verheyden - Ferry

Anouk Fortunier - Mijn vader is een saucisse

Beste Regie (TV-Serie)

Adil El Arbi, Bilall Fallah & Mathieu Mortelmans - Grond

Anke Blondé & Wouter Bouvijn - Red Light

Bert Scholiers, Jonas Govaerts - F*** You Very, Very Much

Joël Vanhoebrouck - Undercover 3

Kaat Beels, Nathalie Basteyns - Beau Séjour 2 - WINNAAR

Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Film)

Ben Segers - Dealer

Elise Schaap - Ferry

Frank Lammers - Ferry

Nabil Mallat - Cool Abdoul - WINNAAR

Sverre Rous - Dealer

Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (Film)

Bart Hollanders - Dealer - WINNAAR

Idries Bensbaho - Cool Abdoul

Monic Hendrickx - Ferry

Veerle Baetens - Dealer

Viviane De Muynck - Red Sandra

Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (TV-serie)

Carice van Houten - Red Light

Frances Lefebure - F*** You Very, Very Much

Gene Bervoets - Beau Séjour 2

Natali Broods - Déjà Vu

Yassine Ouaich - Grond - WINNAAR

Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (TV-serie)

Els Olaerts - F*** You Very, Very Much

Emilie De Roo - Beau Séjour 2

Jonas Geirnaert - F*** You Very, Very Much

Geert Van Rampelberg - Red Light - WINNAAR

Greet Verstraete - Beau Séjour 2

Beste Kortfilm



Binge Loving - WINNAAR

De dag die wit was

Forestkeeper

Los Veo

Z bratem

Beste Animatie

Boerke

Meneer Papier - WINNAAR

Mush-Mush en de Zwammetjes

Ninja Express

Rintje 2

Beste Jeugdfictie

3Hz

De Familie Claus 2

De Gebroeders Schimm

Mijn vader is een saucisse - WINNAAR

Sinterklaas en Koning Kabberdas

Beste TV-Serie

Beau Séjour 2

F*** You Very, Very Much

Grond - WINNAAR

Red Light

Undercover 3

Beste Film