Dealer die ‘The Wire’-acteur Michael K. Williams dodelijke drugsmix verkocht, krijgt tien jaar cel

tv An Lemmens gaat nieuwe dragshow presente­ren: “De BV’s die zich er aan gewaagd hebben, zijn stuk voor stuk straffe namen”

Een soort ‘The Masked Singer’, maar met schmink in plaats van kostuums en playback in plaats van live zang. Dat wordt het nieuwe ‘Make Up Your Mind’ waarin bekende Vlamingen transformeren in dragqueens. Presentatrice An Lemmens amuseerde zich kostelijk. “Panellid Bart Appeltans is hi-larisch.”