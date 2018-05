Deadpool biedt David Beckham zijn excuses aan: "Too soon?" DBJ

11 mei 2018

22u30

Bron: Kameraki 0

In de eerste film beledigde Deadpool David Beckham. In een promotiefilmpje probeert Deadpool, gespeeld door Ryan Reynolds, zich nu te verontschuldigen bij de ex-voetballer. Dat doet hij aan de hand van verschillende cadeautjes. Beckham is echter moeilijk te overtuigen. Hij lacht Reynolds op het einde zelfs uit met zijn minder succesvolle films. De film is vanaf 16 mei 2018 in de bioscoop te zien.