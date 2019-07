Exclusief voor abonnees De zwangere Heidi Van Tielen gaf haar job bij Qmusic op: “Mijn zus Erika heeft me geleerd om keuzes te durven maken” VVDW

27 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Vorige maand nam presentatrice Heidi Van Tielen (33) ontslag bij Qmusic. Een bewuste keuze, maar ook een drastische, zeker omdat ze dit najaar mama wordt. Haar professionele toekomst mag dan onzeker zijn, Heidi geniet volop van deze periode. “En een beslissing van vandaag is niet noodzakelijk een keuze voor de rest van je leven”, vertelt ze in het blad Story.

Je moet het Heidi Van Tielen nageven: ze heeft een gezonde dosis lef en durft te vertrouwen in de toekomst. Eind april kondigde ze aan dat ze afscheid neemt van Qmusic, waar ze de afgelopen drie jaar de ochtendshow presenteerde met achtereenvolgens Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck. Een zwangere vrouw die haar vaste job opgeeft zonder oog op iets anders, het is eerder uitzonderlijk. Maar voor Heidi voelde het heel vanzelfsprekend. “Mijn contract voor de ochtendshow liep na drie jaar af, het was dus het ideale moment om me over mijn toekomst te bezinnen”, vertelt ze. “Elf jaar werken voor hetzelfde bedrijf voelde heel lang goed aan, maar het kriebelde steeds meer om nieuwe uitdagingen op te zoeken. Mijn wereld bleef naar mijn gevoel te klein. En ook mijn zwangerschap heeft mijn keuze mee beïnvloed. Pas op, ik heb lang over deze beslissing nagedacht, met zelfs slapeloze nachten tot gevolg. Maar ik ben met een positief gevoel gestopt bij Qmusic, al dringt het nog niet helemaal tot mij door dat het definitief is. Ik moet het nog een beetje loslaten (lacht).”

Je wil zeker tot maart 2020 bij je baby blijven. Weet je al welke richting je ­nadien uit wil?

Ik heb nog geen uitgewerkt, concreet idee, maar ik weet wel dat ik geen voltijdse huismoeder wil zijn. Na elf jaar hard werken doet het echt deugd om alles eens vanop een afstand te kunnen bekijken. Ik heb een masterdiploma om Latijn en Grieks te geven, maar dat is niets voor mij. Het zou voelen alsof ik een rolletje moet spelen voor de klas. In de media ben ik altijd gelukkig geweest, en de sector spreekt me nog altijd aan. Ik freelance ook nog af en toe, bijvoorbeeld met inleeswerk. Maar ik heb bewust een financiële buffer aangelegd, zodat ik het mij kan permitteren om even wat minder te werken. Het is een vrijheid waar ik des te meer van geniet, omdat ik als presentatrice van de ochtendshow heel gestructureerd moest leven.

