De zus van ‘Temptation’-Joshua en twee rechtenstudentes: één van deze vijf wordt volgens ons Miss België 2022

ShowbizzNa een week foto- en videoshoots onder de Egyptische zon hebben wij de dertig Miss België-finalistes gewikt en gewogen. Op zaterdag 26 maart neemt één van hen het kroontje over van Kedist Deltour (24). Deze vijf dames maken - in willekeurige volgorde - volgens ons het meeste kans. Bekijk hierboven hoe de kandidates zichzelf voorstellen:

Elle Leclercq (22) - vastgoedmakelaar uit Lokeren

Ze wil geen medelijden met de brandwonden die ze als peuter opliep door een pot kokend water van het vuur te trekken. Maar de kracht die ze daardoor ontwikkelde, valt niet te ontwijken. “Ik kom van een jeugd waarin ik nooit wilde meezwemmen, excuses verzon om mijn lichaam te bedekken, zelfs bij mijn eerste vriendje. Vandaag poseer ik hier in bikini aan het zwembad, iets dat ik een half jaar geleden nooit gedurfd had. Ik ben trots op mezelf.” Intussen is Elle zelfs ambassadrice van de Stichting Brandwonden en wil ze lotgenoten een hart onder de riem steken. Haar exotisch kleurtje dankt ze aan haar grootmoeder, die half Congolees en half Ethiopisch is.

Juwell Feytons (21) - accountmanager uit Diepenbeek

Iedereen kent haar als de zus van Joshua uit ‘Temptation Island’, maar Juwell is meer dan dat. Ze was amper 12 toen haar mama overleed aan kanker en ze moest instaan voor de opvoeding van haar vijf broers en zus - een band met hun vader hadden ze niet. “Eten maken, de was doen: ik moést plots volwassen zijn. Als 12-jarige werd ik met een trolley naar de Aldi gestuurd voor inkopen.” Dat Juwell van miserie komt, maar nooit de hoop opgegeven heeft, sterkt haar als finaliste. “Ik wil niet alleen mooi zijn, maar mijn stem gebruiken naar de jeugd toe. Prààt als je het moeilijk hebt, dat heeft mij geholpen. ‘La vie en rose’ was mama haar levensmotto en dat wil ik overdragen als Miss België.”

Chiara Catanzaro (19) - studente business en talen uit Antwerpen

Ze danste al in videoclips van Regi en Camille, was te zien in ‘#LikeMe’ en Het Gala van de Gouden K’s, maar vanaf nu wil ze het podium op als Miss België. “Ik ben misschien nog jong, maar ik ben heel gedreven en weet perfect wat ik wil.” Dat ze vijf talen spreekt, zegt genoeg. Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans. “En Spaans, nummer zes, ben ik momenteel aan het leren op school.” Haar mama is Portugees, papa is Italiaans. “Thuis spreken we Frans. Als Miss België zijn je talen heel belangrijk, vind ik. Daar zet ik echt op in.” In 2019 won Chiara al de modellenwedstrijd van Top Model Belgium. “Sindsdien heb ik de smaak van de spotlights helemaal te pakken.”

Silvana Spyros (25) - model en logistiek medewerkster uit Maasmechelen

De oudste finaliste, maar hét perfecte voorbeeld van beauty en brains. Silvana is half Grieks, half Italiaans en werkt als model, onder meer als gezicht van kledingwinkel Bobo - ook ex-Miss België Celine Van Ouytsel droeg die titel. Tussen het poseren door behaalde ze liefst twee masterdiploma’s: eentje in de rechten, een ander in management. “Een job als advocate zie ik momenteel nog niet zitten. Daarom werk ik bij Pfizer, op de afdeling logistiek en customer service. Maar eigenlijk droom ik van een carrière in de media. Ik kom er misschien laat mee, maar pas nu sta ik sterk in mijn schoenen en durf ik mijn dromen na te jagen. Dat je, ongeacht wanneer in je leven gewoon moet dùrven om ervoor te gaan, wil ik overbrengen als Miss België.”

Luna Franceschini (20) - studente rechten uit Eigenbrakel

Deze Waalse finaliste probeert zoveel mogelijk in het Nederlands te praten en slaagt daar ook effectief in. “Het is niet gemakkelijk, maar ik vind dat je in het leven alles moet proberen, en er gewoon voor gaan”, zegt de universiteitsstudente die qua uiterlijk wat wegheeft van Silvy De Bie. Haar exotische tintje dankt ze aan haar Italiaanse papa. Luna gaat voluit voor haar grote droom: advocate worden. “Maar eerst Miss België. Ik doe er alles aan om die droom na te jagen.”

