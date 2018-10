De zoon van Ilse De Meulemeester wil model worden: "Ik vind het niet erg dat ze me een snob noemen" JR

16 oktober 2018

11u30

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Kleine jongens worden groot. Ook Conrad Janssens (16), de zoon van Ilse De Meulemeester (47) en Glenn Janssens (44), alias de Keizer van de Wegwijzer. De jongen droomt ervan het bedrijf van z’n vader verder uit te bouwen, maar wil ook een naam worden in de modewereld. "De zoon van een ex-Miss België zijn opent natuurlijk deuren, maar ik ben zelf ook een doorduwer", zegt Conrad in Dag Allemaal.

Dat de appel niet ver van de boom valt, daar is Conrad Janssens het levende bewijs van. Op zijn zestiende is het al overduidelijk dat hij de looks van zijn ouders heeft geërfd. En net als zij, houdt hij van de nodige luxe. Daar pakt hij ook graag mee uit op sociale media. ­Dure kledingmerken, exotische reizen, vijfsterrenhotels... "Ach, da’s een uitvergroting", zegt Conrad. "Mijn leven is gewoner dan je zou denken."

Je noemt jezelf een fashion addict en je hebt de looks van een fotomodel. Is dat je droomberoep?

